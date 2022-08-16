В марте Alyosha вывезла детей к родне мужа лидера групы "Антитіла" Тараса Тополю в США. В Киеве старший Роман учился в 3 классе, а младший Марк осенью должен был идти в первый.
В интервью для "ЖВЛ" она рассказала о дне 24 февраля, когда россия вторгнулась на территорию Украины.
Как призналась артистка Alyosha это утро она никогда не сможет забыть. Оно врезалось ей в память.
"Где-то в четыре часа утра 24 февраля мы услышали первую сирену. Мы сразу начали собирать самые необходимые вещи и будить детей. Дети были очень напуганы. Рома начал плакать. Марко тоже за ним. Тогда я очень боялась, чтобы они не получили испуг на всю жизнь", - вспомнила певица.
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При этом Alyosha добавила, что совершенно не верила, что в 21 веке возможна полномасштабная война.
"Я никогда не верила, что это может произойти. Вот просто категорически не могла в это поверить. Ведь для меня это было настолько неадекватно. 21 век, мир цивилизированный развивается. Ну какая может быть война", - подчеркнула Alyosha.
Напомним, что Alyosha нашлась кого раскритиковать за беспечность во время воздушных тревог.
Как сообщала Politeka, Alyosha призналась в семейной драме, в опасности оказались родственники певицы.
Также Politeka писала, что Alyosha вспомнила о долгожданной встрече с Тарасом Тополей.