Как сообщает Politeka.net, существует немало блюд из курятины, но это особенное. Бесподобный медово-чесночный вкус соуса к блюду запомнится вам надолго.

Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом куриных бедер в медово-чесночном соусе. Кстати, блюдо ничем не хуже того, которое подают в заведениях шеф-повара.

"Сочная внутри и хрустящая снаружи — наслаждение в чистом виде", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Вам понадобится:

• Куриные бедра — 1 кг

• Орегано — 5 грамм

• Соль — больше обычного

• Перец — по вкусу

• Оливковое масло — для жарки

• Сливочное масло — 10 грамм

• Чеснок — 20 грамм

• Броколи — 100 грамм

• Мед - 100 грамм

Как приготовить куриные бедрышки от Эктора Хименеса-Браво:

• Куриные бедрышки тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. Немного пожарить на оливковом масле и снять с плиты, когда появится корочка.

• Для маринада соединить мед, чеснок, паприку, соль, перец, сливочное масло и орегано. Добавить маринад к куриным бедрышкам.

• Выложить ножки с соусом в форму для запекания и запекать при 180 градусах 35 - 45 минут до образования карамельной корочки.

• Протушить броколи в качестве гарнира.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.

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