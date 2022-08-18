Как сообщает Politeka.net, существует немало блюд из курятины, но это особенное. Бесподобный медово-чесночный вкус соуса к блюду запомнится вам надолго.
Бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом куриных бедер в медово-чесночном соусе. Кстати, блюдо ничем не хуже того, которое подают в заведениях шеф-повара.
"Сочная внутри и хрустящая снаружи — наслаждение в чистом виде", - отметил Эктор Хименес-Браво.
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• Куриные бедра — 1 кг
• Орегано — 5 грамм
• Соль — больше обычного
• Перец — по вкусу
• Оливковое масло — для жарки
• Сливочное масло — 10 грамм
• Чеснок — 20 грамм
• Броколи — 100 грамм
• Мед - 100 грамм
Как приготовить куриные бедрышки от Эктора Хименеса-Браво:
• Куриные бедрышки тщательно промыть и просушить бумажным полотенцем. Немного пожарить на оливковом масле и снять с плиты, когда появится корочка.
• Для маринада соединить мед, чеснок, паприку, соль, перец, сливочное масло и орегано. Добавить маринад к куриным бедрышкам.
• Выложить ножки с соусом в форму для запекания и запекать при 180 градусах 35 - 45 минут до образования карамельной корочки.
• Протушить броколи в качестве гарнира.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.
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