Украинская певица Настя Каменских еще 24-го февраля сбежала из страны вместе с мужем, а сейчас только вернулась домой. Сразу же Каменских начала появляться на различных шоу, благотворительных встречах и интервью, чтобы показать свою патриотичную позицию.

Впрочем, далеко не всегда рвение Каменских засветиться на встрех встречах украинцы оценивают положительно. Всю критику из страниц в Инстаграм она удаляет, в особенности вопросы о муже. В этот раз Каменских сделала новые акценты под постом.

«Вчера в Ирпене посетила место, где когда-то стоял дом Владимира Павлюка. Приехала, чтобы поддержать его и выразить благодарность волонтерам добровольческого строительного батальона @dobrobat.in.ua и его руководителю @smirnovrostyslav, за их помощь в восстановлении дома. И также поблагодарить городского голову Александра Маркушина за его вклад в это дело.

С особым теплом спела для всех присутствующих в знак поддержки и веры в нашу победу. Все желающие присоединиться к помощи в сборе средств или в сборе материалов для строительства могут сделать это на сайте, нажав кнопку «Присоединиться»» - высказалась Каменских.

В сети отреагировали по-разному:

«Все настоящие герои❤; Молодец плачу и смотрю Украина 🇺🇦 наша самая лучшая ❤️; Настя, спасибо вам 🙌; вспомнила, что без поддержки не сможет; Где муж?; а что с мимикой? Хватит переигрывать; Через 6 месяцев явилась, а Потап где?; А в Николаевскую и Харьковскую область когда?».

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