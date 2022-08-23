На своей странице в Instagram жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника поделилась теплым фото с мужем.

Как сообщает Politeka.net, 23 августа отмечается День Государственного флага Украины. Сегодня этот праздник стал как никогда сакральным и значимым для украинцев.

Поздравить родину и соотечественников с важной датой поспешила Кристина Решетник - жена ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника.

"У Украины и ВСУ есть талант изгнать врага со своей земли. Украинцы имеют талант стать наконец независимыми - раз и навсегда. С Днем Государственного Флага", - написала Кристина Решетник в своем посте.

Она также показала совместное фото со своим мужем. Многодетная мама надела синюю футболку-поло и белые кроссовки, а Григорий – черную футболку со штанами такого же оттенка. Кристина Решетник обменивается нежным поцелуем с мужем, в руках они держат флаг с надписью: "Україна має талант".

Украинцы в комментариях присоединились к поздравлению жены Григория Решетника и отсыпали супругам парочку комплиментов: "Невероятные", "Вау, вы крутые. Слава Украине", "Это просто огонь", "Присоединяемся к поздравлениям, вы очень милая пара", "Какие же вы милые".

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