Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк", модель и бывшая гимнастка Даша Ульянова научила фолловеров, как эффектно переходить дорогу в смелом наряде.

Победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова, где главным героем был Макс Михайлюк, не перестает радовать поклонников в своем Instagram.

Бывшая гимнастка продолжает демонстрировать невероятную растяжку, публиковать яркие фото и, конечно же, показывать свои стильные наряды.

В этот раз Даша показала читателям своей страницы, как эффектно переходить дорогу, а заодно продемонстрировала стильный лук и умопомрачительные ноги.

На видео Ульянова, одетая в юбку с макси-разрезом и розовую куртку, раскованно переходит дорогу по зебре. Свой образ она соединила с открытыми босоножками на высоком каблуке и маленькой сумочкой черного цвета. Роскошные волосы Даша собрала в небрежный хвост, а макияж сделала в теплых оттенках с акцентом на губы и брови.

"Пятница", - коротко подписала она.

На Ульянову посыпалось множество комплиментов от фолловеров.

"Юбка огонь!",

"Яркий лук", "Пусть Михайлюк смотрит, кого потерял", - пишут в комментариях.

Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.

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