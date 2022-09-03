Победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова, где главным героем был Макс Михайлюк, не перестает радовать поклонников в своем Instagram.
Бывшая гимнастка продолжает демонстрировать невероятную растяжку, публиковать яркие фото и, конечно же, показывать свои стильные наряды.
В этот раз Даша показала читателям своей страницы, как эффектно переходить дорогу, а заодно продемонстрировала стильный лук и умопомрачительные ноги.
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На видео Ульянова, одетая в юбку с макси-разрезом и розовую куртку, раскованно переходит дорогу по зебре. Свой образ она соединила с открытыми босоножками на высоком каблуке и маленькой сумочкой черного цвета. Роскошные волосы Даша собрала в небрежный хвост, а макияж сделала в теплых оттенках с акцентом на губы и брови.
"Пятница", - коротко подписала она.
На Ульянову посыпалось множество комплиментов от фолловеров.
"Юбка огонь!",
"Яркий лук", "Пусть Михайлюк смотрит, кого потерял", - пишут в комментариях.
Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.
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