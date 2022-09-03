Участник "Холостячки" Андрей Рыбак, который недавно женился, показал, как его подколол тамада на свадьбе.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который решил пойти на проект "Холостячка". Звезда не смог выбороть сердце Ксении Мишиной, зато он стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где за ним следят сотни тысяч украинцев. А недавно стало известно, что Рыбак женился на своей девушке, к которой вернулся после неудачи на "Холостячке".

Звезда продолжил серию публикаций со свадьбы и в этот раз продемонстрировал, какой у него был тамада.

"Pov: когда попросил друга провести свадьбу", - подписал кадры Рыбак.

"Алина тоже мечтала о принце, но встретила Рыбака", - сказал тамада, после чего все засмеялись.

"Хороший тамада и конкурсы интересные!", - написал Рыбак под видео.

Напомним, Андрей Рыбак из "Холостячки" перебирая свадебные фото неожиданно разоткровенничался

Также Politeka сообщала, что Рыбак из "Холостячки" уединился с молодой женой в лифте, неприлично расставив ноги

А еще Politeka писала, что Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"



