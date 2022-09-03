Настя Каменских решила рассказать несколько деталей о своем новом клипе, премьеру которого планировала еще полгода назад.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских не так давно презентовала новый клип и поспешила рассказать об истории его создания. По словам Насти, ей очень понравилось

«Слушайте и смотрите "Хрусталь" на всех диджитальных платформах. Спасибо прекрасной команде, работавшей над этим релизом. Помню, как 17 февраля вечером после съемок этого видео, мы все обнимались и благодарили друг друга за работу. Верю, что у нас будет еще много таких проектов и еще больше объятий в будущем, после нашей победы» - высказалась Каменских.

В сети отреагировали по-разному:

«Невероятная ❤️; это выглядит по-особенному; Вы – любовь!♥️; Браво!👏🏻😘; Очень очень очень хороший клип! Настя, ты невероятная😍; Невероятно 😍😍; Стресс видно добрался и до Вас; Напоминает одну песню не могу вспомнить; Я уже подпою и кайфую - хорошая песня, как и "Когда уйдет война"!».

По словам Насти, ей по-прежнему необычно наблюдать, как со временем смысл песни "Хрусталь" изменился сам по себе, хотя текст остался таким же, каким он был написан до войны. И смотреть на это фото, снятое еще до войны, как будто оно сделано в прошлой жизни.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться.