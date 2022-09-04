Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала, как проходят ее будни после очередной травмы сына.

Популярная актриса Анна Саливанчук продолжает активно вести социальные сети и впечатлять образами в Инстаграм. В этот раз артистка рассказала, как справляется с новыми проблемами и травмой сына Глеба.

Вернувшись из больницы, Саливанчук рассказала подробнее о том, как сейчас чувствует ее ребенок.

«Такое впечатление, что я проживаю разные жизни. Вроде вчера в больнице была не я изнеможённая, уставшая, испуганная, но сильная. А сегодня – красивый мейк, одежда, поэзия, счастливые дети. Только шрам на глазу Глеба говорит мне – да, жизнь жестока и никто не знает, что нас ждет завтра. Желаю вам хорошего завтра!» - говорит Анна.

Накануне Глеб, который только пошел в школу в первый класс, повредил глаз и попал в больницу. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что травма оказалась достаточно серьезной, поэтому мальчику пришлось делать операцию под общим наркозом.

"Еще и 3 раз сирена. Ну совсем не вовремя идти в укрытие. Глеб еще не проснулся после наркоза. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы все детки были здоровыми и живыми. Дай нам сил", - пожаловалась ранее звезда.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

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