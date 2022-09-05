Популярная актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети и часто рассказывает о своей деятельности. В этот раз звезда рассказала об интересной инициативе и о "Капсуле времени", записав специальный ролик.
«Хочу сказать, что и вы можете оставить себя в истории. Всеукраинская капсула времени. Записываем сообщение для будущих себя и будущей Украины через пять лет. Я уже записала свое обращение, предлагаю и вам создать свою капсулу времени.
Для того, чтобы приобщиться к проекту, необходимо записать видеообращение к себе за пять минут и загрузить файл через специальную форму» - говорит Анна Саливанчук.
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Также вернувшись из больницы, Саливанчук рассказала подробнее о том, как сейчас чувствует ее ребенок.
«Такое впечатление, что я проживаю разные жизни. Вроде вчера в больнице была не я изнеможённая, уставшая, испуганная, но сильная. А сегодня – красивый мейк, одежда, поэзия, счастливые дети. Только шрам на глазу Глеба говорит мне – да, жизнь жестока и никто не знает, что нас ждет завтра. Желаю вам хорошего завтра!» - говорит Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.