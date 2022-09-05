В октябре прошлого года стало известно, что Даша Астафьева ушла от жениха, с которым встречалась 5 лет. Как выяснилось, долго девушка не холостяковала. Теперь она счастлива и влюблена.

О любви в своей жизни артистка откровенно рассказала в интервью украинской телеведущей Маше Ефросининой для ее одноименного YouTube-канала.

Как признается Даша Астафьева, новый мужчина довольно быстро сумел покорить ее сердце.

"Он абсолютно неформальным образом обратил на себя внимание. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудик?" Все говорят : "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую лавочку! Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", – поделилась Даша Астафьева.

Она добавила, что не желает делать свои отношения публичными и в деталях рассказывать о них, поскольку очень дорожит личной жизнью.

"Я так мало встречала мужчин, которые сами устраивают свой быт таким уютным и красивым, куда хочется ворваться. Ворваться со своими двумя собаками, навести там шороху... Мне уже сто лет, но я такие вещи делаю впервые... Едем знакомиться с родителями – блин, мне уже скоро на пенсию, будут провожать, чекаться будем, а я это волнуюсь. Такое что-то новое", - признала она.

Кроме того, Даше Астафьевой кажется неуместным "радоваться влюбленности" во время того ужаса, что творится в Украине.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.