Теперь 24-летняя Наталья прилетела в Украину и привезла своего мужа, чтобы познакомить с матерью.
Так, в Insta-сторис Ирины Горовой появились интригующие кадры, сделанные в ресторане на столиком.
«Боже мой, кто это приехала? Натуся…как я соскучилась», - говорит бывшая Потапа своей дочери.
В кадре Наталья объяснила, что приехала на день рождения своего брата Андрея.
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После этого Ирина показала загадочного молодого человека и спросила своих фолловеров, кто это может быть?
По всей видимости, это и есть муж Натальи Горовой.
Отметим, что Ирина не сразу узнала о женитьбе дочери. Наталья рассказала ей, показав обручальное кольцо. Как признается продюсерка, она очень счастлива за дочь.
В новом интервью Горовая рассказала, что узнала о женитьбе дочери, когда во время войны эвакуировалась из Украины. Любимый Натальи нравится ее матери, он из Ливана. Из уважения к родителям они обручились по мусульманским традициям, однако пышного празднования пока не было.
Напомним, падчерица Потапа ошарашила маму новостью, Горовая поделилась радостью
Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом
А еще Politeka писала, что Горовая в крохотном топе и обтягивающих шортиках раскраснелась перед молодым красавчиком