Дочь продюсера Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая тайно вышла замуж за своего бойфренда.

Теперь 24-летняя Наталья прилетела в Украину и привезла своего мужа, чтобы познакомить с матерью.

Так, в Insta-сторис Ирины Горовой появились интригующие кадры, сделанные в ресторане на столиком.

«Боже мой, кто это приехала? Натуся…как я соскучилась», - говорит бывшая Потапа своей дочери.

В кадре Наталья объяснила, что приехала на день рождения своего брата Андрея.

После этого Ирина показала загадочного молодого человека и спросила своих фолловеров, кто это может быть?

По всей видимости, это и есть муж Натальи Горовой.

Отметим, что Ирина не сразу узнала о женитьбе дочери. Наталья рассказала ей, показав обручальное кольцо. Как признается продюсерка, она очень счастлива за дочь.



В новом интервью Горовая рассказала, что узнала о женитьбе дочери, когда во время войны эвакуировалась из Украины. Любимый Натальи нравится ее матери, он из Ливана. Из уважения к родителям они обручились по мусульманским традициям, однако пышного празднования пока не было.



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