Ведущий "Холостяк" Григорий Решетник опубликовал снимок, который его растрогал и вызвал в нем эмоции.

Как сообщает Politeka.net, Украина в среду 21 сентября провела обмен пленными с Россией. Нашей стране удалось вернуть 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов".

Известный телеведущий Григорий Решетник отреагировал на эту радостную новость на своей странице в Instagram.

Воинов приветствовали дома лозунгом "Слава Украине!", а они жали всем руки и обнимались. Вернувшись из плена, украинцы становились на колени и целовали родную землю, говоря, что она самая лучшая в мире. Часть наших пленных сильно травмирована, поэтому им помогали идти побратимы, а некоторых воинов несли на носилках.

Григорий Решетник опубликовал снимок, на котором показал, что с плена вернулись командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редиса"). Вернулся и его заместитель Святослав Паламар ("Калина"). На свободе также и Сергей Волынский ("Волына") – командир 36-й бригады морпехов ВСУ.

"Азовцы дома! До слез. Слава Украине! Героям Слава!", - написал Григорий Решетник.

Украинцы в комментариях под фото признавались, что их эта новость окрылила и тронула: "Дождались, какое счастье", "Натерпелись Бедненькие. Наконец-то дома!", "Стальным Героям Пожизненная Слава!", "Такие новости, до слез. Вся страна ждала!".