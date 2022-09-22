Как сообщает Politeka.net, Украина в среду 21 сентября провела обмен пленными с Россией. Нашей стране удалось вернуть 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов полка "Азов".
Известный телеведущий Григорий Решетник отреагировал на эту радостную новость на своей странице в Instagram.
Воинов приветствовали дома лозунгом "Слава Украине!", а они жали всем руки и обнимались. Вернувшись из плена, украинцы становились на колени и целовали родную землю, говоря, что она самая лучшая в мире. Часть наших пленных сильно травмирована, поэтому им помогали идти побратимы, а некоторых воинов несли на носилках.
Григорий Решетник опубликовал снимок, на котором показал, что с плена вернулись командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редиса"). Вернулся и его заместитель Святослав Паламар ("Калина"). На свободе также и Сергей Волынский ("Волына") – командир 36-й бригады морпехов ВСУ.
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"Азовцы дома! До слез. Слава Украине! Героям Слава!", - написал Григорий Решетник.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.