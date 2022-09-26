Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ, правда, не всем фолловерам этот ее образ понравился.

В новом видео Даша выразила надежду, что поклонникам понравится ее новый лук, так как в нем не будет много черного оттенка. А еще завила, что он очень красивый и базовый. Одеваться девушка начала с длинных джинсов с разрезами по бокам, затем надела бежевый топ и кардиган, а сверху накинула объемное пальто с черными рукавами. Свой образ блогерша дополнила небольшой сумочкой и солнцезащитными очками, а волосы распустила.

В подписи к видео Квиткова написала: "Новое видео, очень понравился сегодняшний outfit, а вам?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, правда, если одним ее образ понравился, то другие его раскритиковали.

"Черный цвет, по-моему, в этом образе не подходит", "Красиво, но джинсы, по-моему, немного длинные", "Шикарный вид", "Непонятный стиль вообще. Ничего не сочетается. Низ всегда по земле елозит", "Очень нравится ваш стиль и эта рубрика", "Не понимаю этих оверсайзов", "Очень красиво и стильно", "А как по лужам в дождливую погоду, даже к машине перебежать в таких штанишках?", "Очень классный, вам очень подходит бежевый цвет".

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