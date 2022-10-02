Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер после модного показа в Париже решила отличиться и появилась на светской вечеринке в прозрачном наряде с черными кружевами.
В черных кружевах и сеточке Кайли с удовольствием покрасовалась перед камерами, а ее вечерний макияж и дорогие аксессуары дополнили новый лук. Для демонстрации своего образа модель решила также показать в сети и сам процесс переодевания – как стилисты помогали ей преобразиться для нового выхода в свет.
«Леди в кружевах; это же замечательно🖤🖤; одобряю такой подход 🔥; Симпатичная мамасита😝😝; Первый 🔥; Красиво ♥️💋; Великолепно 🔥; Номер один 🖤; Ослепительная девушка; Я люблю тебя Кайли!!🤍; Королева» - пишут в сети.
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Также Кайли хвастается трендовыми образами, рассказывает о своих успехах и делится различными новинками из своей линейки косметики.
Известно, что 25-летняя звезда прилетела в Париж, чтобы не только посетить Неделю моды, но и поражать публику своими нарядами. В темно-синем платье Дженнер покрасовалась на показе модного дома Schiaparelli.
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