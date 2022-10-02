Известная модель Кайли Дженнер в прозрачном наряде с черными кружевами и трендовыми аксессуарами появилась на публике.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер после модного показа в Париже решила отличиться и появилась на светской вечеринке в прозрачном наряде с черными кружевами.

В черных кружевах и сеточке Кайли с удовольствием покрасовалась перед камерами, а ее вечерний макияж и дорогие аксессуары дополнили новый лук. Для демонстрации своего образа модель решила также показать в сети и сам процесс переодевания – как стилисты помогали ей преобразиться для нового выхода в свет.

«Леди в кружевах; это же замечательно🖤🖤; одобряю такой подход 🔥; Симпатичная мамасита😝😝; Первый 🔥; Красиво ♥️💋; Великолепно 🔥; Номер один 🖤; Ослепительная девушка; Я люблю тебя Кайли!!🤍; Королева» - пишут в сети.

Также Кайли хвастается трендовыми образами, рассказывает о своих успехах и делится различными новинками из своей линейки косметики.

Известно, что 25-летняя звезда прилетела в Париж, чтобы не только посетить Неделю моды, но и поражать публику своими нарядами. В темно-синем платье Дженнер покрасовалась на показе модного дома Schiaparelli.

Напомним, "Приятная неожиданность": Могилевская в блестящем пиджаке с декольте заинтриговала украинцев.

Как сообщала Politeka, "Это шедевр": Каминская показала закулисье съемок украиноязычного клипа и довела до мурашек.

Также Politeka писала, что "Собирала на меня деньги": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала детские фото со старшей сестрой.