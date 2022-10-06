Как сообщает Politeka.net, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его девушка Александра Белобров порадовали поклонников новым романтическим фотосетом. Перед камерой влюбленные не стеснялись и показывали свои чувства. Романтические фото появились в Instagram Александры.
Сейчас Kalush Orchestra находится на гастролях за границей. 22-летняя Александра Белобров ездит в туре вместе с музыкантами, помогает с организацией концертов. Однако совсем скоро она вернется домой, а ребята будут гастролировать дальше. Ей придется на время расстаться с Олегом, из-за чего очень скучает.
На опубликованных снимках влюбленные Олег Псюк и Александра Белобров не скрывали своих романтических чувства: влюбленные нежно улыбались и обнимали друг друга.
"Буду скучать❤ Уже совсем скоро буду ехать домой, а ребята дальше в тур", - подписала снимки девушка.
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Пользователей сети умилили фото и они начали оставлять комплименты для парочки: "Какие зайчики", "Сильной и страстной любви вам! Очень подходите! Такие красивые!", "Какие бусинки ", "Хорошие котики", "Сашка фото просто бомба", "Какие вы прекрасны вместе просто невероятные".
Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.
Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.