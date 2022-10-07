Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсер, которая с 99-го по 14-й год была замужем за Потапом. У Ирины есть двое детей - Андрей от Потапа, а также Наташа, которая появилась до отношений с исполнителем. После развода Алексей сохранил хорошие отношения с прошлой семьей, включая с падчерицей. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"С кем из сильных мира сего на кофе?", - спросил фанат.

"С командой, которая создала Pixar, это Стив Джобс и Эдвин Кэтмелл. Кстати, я сейчас читаю о команде Pixar и как они работали, как управлять творческими людьми, очень интересная книга. И кто работает в креативной индустрии, советую ее прочитать. И конечно я бы хотела узнать о всех секретах", - рассказала Ирина в своем видеообращении.

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