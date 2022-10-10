Как сообщает Politeka.net, украинская певица Мария Яремчук решила покинуть сцену около четырех лет назад. С тех пор она также затихла в соцсетях и редко выходила на связь со своими поклонниками. Но несколько часов назад она впервые за очень длительное время показала в Instagram свое лицо и похвасталась тем, как сейчас выглядит.
Для долгожданного фото Мария Яремчук примерила колоритный образ в этническом стиле, к которому добавила несколько современных ноток. Главной фишкой ее лука стала белая украшенная роскошной вышивкой рубашка.
Также знаменитость надела на голову - беретик коричневого цвета. Мария Яремчук она распустила и сделала эффектный макияж с акцентом на глаза, а губы она подкрасила помадой нюдового цвета. В подписи к снимках она отметила, что нарядилась по случаю разрушения части Крымского моста через который оккупанты возят 75% военной техники.
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Поклонники исполнительницы не замедлили с комментариями и призвали ее вернуться на сцену: "Мария, не хватает вашего творчества. Возвращайтесь на эстраду", "Какая красивая! Это родной цвет волос такой крутой", "Как солнышко", "Красота", "Очень не хватает ваших песен, скучаем", "Лучшая и красивая".
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