Шеф-повара очень тронули кадры, на которых жители деоккупированной Балаклеи встречают военных ВСУ и хотят угостить их оладьями. На этот раз на своей странице в Instagram Клопотенко рассказал, что связался с Наталией с того самого видео и выведал ее фирменный рецепт.

"Балаклейские оладьи. Вы уже вероятно слышали их историю. Когда украинские военные освободили Балаклею, люди выходили их встречать с объятиями и угощать едой, которую имели. Мы все видели то видео. Госпожа Наталья, предложившая военным оладьи, растрогала тогда всю Украину. Люди, которые были в оккупации, собирались и вынуждены были готовить себе еду на костре, готовы поделиться последним. Потому что украинцы. И это прекрасно", — пишет Евгений.

"Мастер Шеф" пообщался с Наталией по телефону: она рассказывала свой рецепт, а он готовил.

"Просто так берете 250 мл кефира, 1 ч.л. соды, 160 г муки, 50-70 г сахара и щепотку соли. Кефир подогреваете и добавляете соду с сахаром. Ждете пузыри. Затем насыпаете муку. Замешиваете тесто, по консистенции как сметана, даете 15 минут постоять и жарите оладьи на масле. Затем угощаете наших защитников, если есть такая возможность. Или семью и соседей, чтобы почувствовать это единство через еду", — объясняет Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.