Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как пляшет в свободное время.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, воспитывает детей и старается развиваться в любимой сфере. При этом артистка не забывает о себе и часто рассказывает о новых увлечениях.

На своей странице в Инстаграм Анна решила поделиться, как проходят ее будни вне дома и чем она увлекается. Несколько недель назад Саливанчук стала заниматься танцами для поддержания формы и стала честно показывать свои успехи.

Сначала, со слов артистки, получалось не так, как она бы хотела, а сейчас она старается поддерживать достигнутых планок и перейти на новый уровень.

"Еще работать и работать, главное не останавливаться!" - говорит Анна.

Также Саливанчук опубликовала кадры из новой соблазнительной фотосессии, где прямо на улице продемонстрировала свои роскошные формы. При этом Анна заранее ответила на упреки, мол, такие фото неуместны во время войны.

"Просто сегодня обещают тихий день, Глеб пошел в школу, Никита чувствует себя лучше, и вчерашние фото вы обошли стороной 🥲, и мне очень досадно, потому что они хороши, поэтому немного обнажусь, говорят, тогда лучшие охваты", — написала актриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.