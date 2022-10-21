Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что предательниц наказали, но не всех.

Как сообщает Politeka.net, обычно телеведущий Анатолий Анатолич пытается избегать острых углов и не лезть не в свое дело, но даже у этого сдержанного мужчины лопнуло терпение. Ведущий прошелся по блогерше Софии Стужук, Жанне Бадоевой и певицам Регине Тодоренко и Ане Седоковой, которые молчат о войне в родной Украине.

Он пообещал, что сделает все, чтобы тех не пустили в Украину. Несколько часов назад в Instagram знаменитость сообщил об исполнении первого шага на пути к этому.

Так, Анатолий Анатолич сообщил, что предательниц наказали. В частности, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые поддержали войну - развязанную россией, или решили вообще молчать.

В список санкций попали украинские артисты Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Соответствующие санкции предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Также подсанкционных лиц лишат государственных наград Украины и других форм отличий.

Ведущий также назвал украинок, которых следует наказать вслед за Лорак и Повалий. В частности, речь идет о блогерше Софии Стужук и режисере Оксане Байрак.

"Мы с вами это сделали. Потому что мы не делаем вид, что все ок. Мы говорим и называем имена тех, кто своим молчанием, или даже напрямую поддерживает войну... Стужук, Байрак и другие на очереди...", - пообещал Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.