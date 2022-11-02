В этот раз на официальной странице KAZKA в Instagram певица поделилась кадрами из новой эффектной фотосессии и сделала поклонникам интересное предложение. Для съемки в американской подземке Зарицкая примерила дерзкий образ с короткой стрижкой, очень ярким макияжем и в плаще.

На ноябрь у группы KAZKA запланирован масштабный тур по городам США. Украинцы выступят в Нью-Йорке, Майами, Чикаго, Сиэтле и Сан-Франциско. Этот тур должен был произойти еще до войны, но, по мнению Зарицкой, сейчас он может дать зрителям еще больше поддержки, единения, ощущения дома даже за сотни тысяч километров.

"Гайз, накануне начала тура по Америке, хочу разыграть среди вас по две пары билетов в каждом городе, где мы увидимся уже совсем скоро ❤️ Пишите в комментариях, в каком городе хотите посетить концерт и делайте репост этой публикации в направлении тега группы KAZKA, чтобы ваши друзья тоже присоединялись к нам. А я на днях выберу рандомных победителей и подарю билеты на концерт KAZKA в NORTH AMERICAN TOUR 🙏🏻", - обратилась Александра к поклонникам.

"Саша, скажите своим стилистам, что образ плохой девочки это не ваше... Вы гораздо интереснее когда настоящая... а то какая-то очень страшная сказка...", "Мне, пожалуйста, билет в Америку сначала, а потом и на концерт 😂", "Madonna '87", - пишут поклонники в комментариях.

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