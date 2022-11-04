Как сообщает Politeka.net, популярная певица и телеведущая Даша Астафьева позволила себе немного расслабиться и отправилась на отдых. Кадрами спокойного дня и вечера артистка поделилась в Инстаграм.

Как известно, певица предпочитает отдыхать не заграницей, а дома, находя все новые курортные и живопистные места для себя и близких.

«Такой день, конечно что я пропала. Так впечатлена красотой этого красавца, что теперь он будет на всех фотках, ага?

Обязательно всем посетить это место. Вкусно, весело и уютно. Нет, ну посмотрите, мы его даже весь день носили по очереди. Как он пахнет… не представляю, каким образом его завтра готовить. Ибо сегодня уже нет сил» - пишет Даша.

Также Астафьеварешила наглядно показать разницу между обычными украинцами и типичными россиянами. Причем для этого Даша выбрала два фото из прошлого двоих народов.

Пока пропаганда рф уверяет, что Украины никогда не существовало, артисты продолжают напоминать о реальности, которую отрицают в рф: "Ку-ку. У меня все" - уверенно написала Астафьева.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.