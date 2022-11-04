Как сообщает Politeka.net, популярная певица и телеведущая Даша Астафьева позволила себе немного расслабиться и отправилась на отдых. Кадрами спокойного дня и вечера артистка поделилась в Инстаграм.
Как известно, певица предпочитает отдыхать не заграницей, а дома, находя все новые курортные и живопистные места для себя и близких.
«Такой день, конечно что я пропала. Так впечатлена красотой этого красавца, что теперь он будет на всех фотках, ага?
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Обязательно всем посетить это место. Вкусно, весело и уютно. Нет, ну посмотрите, мы его даже весь день носили по очереди. Как он пахнет… не представляю, каким образом его завтра готовить. Ибо сегодня уже нет сил» - пишет Даша.
Также Астафьеварешила наглядно показать разницу между обычными украинцами и типичными россиянами. Причем для этого Даша выбрала два фото из прошлого двоих народов.
Пока пропаганда рф уверяет, что Украины никогда не существовало, артисты продолжают напоминать о реальности, которую отрицают в рф: "Ку-ку. У меня все" - уверенно написала Астафьева.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.