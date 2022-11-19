Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских и не только персонажей. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на диктатора Лукашенко.

Как известно, на днях в соцсетях стало вирусным видео с самопровозглашенным белорусским диктатором Александром Лукашенко. Он в интервью своим журналистам рассказал, как разогнался на белорусском тракторе до 280 километров в час.

Великий решил спародировать этого персонажа. Для этого комик принял образ Лукашенко и особенно его речь, и рассказал в ролике словами Лукашенко, как разогнался на тракторе до 280 километров в час. Затем вспомнил, что это была Тесла. Дальше "Лукашенко" поведал, что белорусские тракторы вообще могут развивать скорость до 370 километров час, и именно на такой скорости он любит на них кататься.

Пользователей здорово повеселила эта пародия, видео тут же принялись обсуждать в комментариях: "Вы действительно Великий! Обожаю Ваш юмор!", "Талантище!", "Да все, порвало, ну где можно брать такой крутой юмор. Света нет, сижу в темноте, и смеюсь", "Еще один шедевр. Я думаю, что Юрий и Обаму может, так скажем, изобразить. Причем без грима", "Юрий, обожаю ваши пародии. Этот бацька, наверняка, где-то упал и ударился головой", "Супер! Голос прям этого картофельного".

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