Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская высказалась о гражданском сопротивлении на оккупированных землях.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала о важном символе в День достоинства и свободы. Так, желтая лента – это движение гражданского сопротивления. Движение против оккупантов.

21 ноября, в День достоинства и свободы, Боржемская призвала завязать желтую ленту и выложить в соцсети фото с ней и хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.

«Наши украинские города знают, что они дома. Просто к ним ворвались воры, которые хотят присвоить чужое. Этого не будет.

Благодарность людям, сопротивляющимся этой несправедливости и поднимающим дух всей страны.

Движение гражданского сопротивления Желтая лента возникла весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространилось на другие оккупированные территории — от Бердянска до Энергодара, от Луганска до Новой Каховки, от Крыма до Донетчины» - высказалась Боржемская.

Также ранее Узелкова рассказала, что вместе и с детьми — сыном Робертом и дочерью Оливией — вынуждена сидеть без света, как и все.

"Как и все украинцы, мы с детьми без света. Во время того одного часа, когда он появляется, пытаюсь сделать все возможные дела. Нам тяжело. Нам будет тяжело. Мы все это понимаем. И мы готовы. Поскольку мы в своей стране, на родной земле, с близкими людьми рядом", — пишет Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.