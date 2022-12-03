Ученые, занявшиеся исследование пользы и вреда зеленого чая подмечают, что у них есть действительно противоречивые результаты. В одних работах можно найти утверждения, что зеленый чай помогает для роботы глаз, снижения кровяного давления, массы тела и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В других – напротив, опровергаются подобные выводы. Ученые из Университета Ратгерса (США) представили результаты по ряду исследований, в хоте которых они пришли к выводу, что некоторым людям действительно нельзя употреблять зеленый чай.
Для них будет больше вреда чем пользы от больших доз. Свою работу ученые опубликовали в The Journal of Dietary Supplements.
Проведенный учеными анализ показал, что ранние признаки повреждения печени встречались несколько чаще у женщин, имевших вариацию генотипа катехол-О-метилтрансферазы (COMT — фермента, играющего важную роль в распаде катехоламинов, в том числе дофамина, адреналина и норадреналина), и сильно предсказывались вариацией генотипа глюкуронозилтрансферазы (UGT1A4).
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У испытуемых, не имевших подобной вариации, показатели того же фермента выросли лишь на 30 процентов.
Однако, по словам ученых, важную проблему в прогнозировании вреда для здоровья зеленого чая им все же удалось выявить.
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