На своей странице в Instagram Педан решил поделиться своим опытом, как он говорит с ребенком о войне.

"В первые дни войны мы боялись говорить при сыне, что началась война, чтобы он не боялся. Буквально через несколько дней ехали просто по разбитой дороге, а Марик с заднего сиденья спросил, почему такая плохая дорога, разбомбили ли ее белорусы? Тогда понял, что дети знают и слышат гораздо больше, чем себе думаем", - вспоминает Александр.

С того времени с Марком начали обсуждать то, что есть враг, который наступает, а мы обороняемся, защищаем территорию.

"Это наша свободная Украина, а враги посягают на суверенность Родины. Единственное, на что не мог никогда ответить, вопрос: "Почему они это делают? Почему рашисты нас бомбят?" Говорил, что может завидуют, хотят захватить территорию, они - изверги. Но точного ответа я так, к сожалению, и не сформулировал", — признается ведущий.

Также Александр Педан добавил, что в поездках по Украине и общаясь с детьми увидел, что они более готовы морально, молодежь ясно знает, кто у нас враг.

"Но помните, что дети очень эмпатичны. Они чувствуют страхи. Если умалчиваете и боитесь даже себе проговаривать вслух, то они могут это все чувствовать. Поэтому иногда нужно поговорить и с собой, и так же с детьми. Такой разговор - прямой, откровенный - может действительно успокоить и детей, и вас. Самое главное, что когда говорите с детьми на эту тему, они могут тоже выразить свои чувства. Потому что молодежь тоже очень сильно за это все переживает. Крайне важно, чтобы они не держали это внутри и все боязни не прорвались потом очень негативным состоянием", — подчеркнул шоумен.

Напомним, Александр Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Александр Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.