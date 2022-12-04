Во избежание преждевременного старения следует есть продукты и блюда, которые менее всего содержат КПГ.

Согласно заявлениям врачей, есть определённый тип приготовления яиц, который считается самым полезным. Как известно, большинство блюд из яиц входят в рацион многих людей по всему миру.

Чаще всего блюда из яиц подходят для завтрака, но вопрос остается открытым: какой способ приготовления яиц самый полезный, а какой вреден.

Врачи рассказывают, сейчас считается: самые полезные яйца – это те, которые были сварены всмятку, вариант «мешочек» или яйцо пашот. Белок денатуризирован, его легко усвоить и температурное разрушение аминокислот меньше.

Менее полезными считаются яйца, сваренные вкрутую и сырые. Также омлет будет максимально полезен, если готовить в духовке или под плотно закрытой крышкой на слабом пламени, избегая жареной корочки.

Зажаренная яичница в любом виде менее полезна. Она содержит высокий уровень конечных продуктов гликирования (КПГ), являющихся ключевым фактором раннего старения организма.

К примеру: яйцо жареное – 2749 ед. КПГ, яйцо пашот – 90 ед. Таким образом, во избежание преждевременного старения следует есть продукты и блюда, которые менее всего содержат КПГ.

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