Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк", где он выбрал победительницей Дашу Квиткову. Пара после проекта встречалась, а потом и женилась. Даша, как и звёздный муж, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным. А в этот раз Квиткова показала, как гуляла с сыном, опубликовав новые фото в своем блоге.

"Мой", - написала звезда под фотографиями.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ему не холодно без обуви?", "Невероятные. Ощущение, что сестра с братиком, а не мама с сыном. Дашуня , вы очень красиво выглядите", "Ну какой классный пупс))))", "Щечки розовые в манюне", "Ждем еще фото с локации!!! Там сказочно", "Сколько весит малыш?)", "Какие красивые виды и это наша Украина", "кто-то напишет о суперских худых ножках нет?".

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