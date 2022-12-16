Как сообщает Politeka, вкусные рецепты Клопотенко разместил на своем сайте.
В подборке собраны рецепты закусок, салатов, сэндвичей и бутербродов
"Какие не только очень просто сделать, но и помогут пережить темные времена со вкусом", - анонсирует рецепты Клопотенко.
Первый самый простой рецепт – это закуска с сыром фета, который идеально сочетается с множеством разнообразных овощей и зеленью. К нему нужно добавить оливковое масло и сок лимона.
Далее – салат Коул Слоу. В нем только белокочанная капуста, свежая морковь и заправка на основе сметаны. Все овощи должны быть нарезаны одинаковыми тонкими полосками.
Сальса из авокадо выходит из свежих овощей. Ингредиенты для нее можно приобрести в соседнем супермаркете или рынке. Понадобится спелое авокадо, томаты черри, перец чили, лук, зелень кинзы и сок лайма. Но, заметим, что готовить сальсу стоит на один прием пищи, потому что блюдо впоследствии потечет и станет не столь вкусным.
Бутерброд с маринованной селедкой и луком готовится очень легко. Сельдь – еще один must have, которому следует предоставить постоянную прописку на вашей кухне. К счастью, сегодня существует множество вариантов вакуумной упаковки этой вкусной и питательной океанической рыбы. Поэтому сделать бутерброд с маринованной селедкой и луком не будет проблемой.
И напоследок бутерброд с селедкой и арахисовой пастой. Его такое же легко сделать без жарки, при отсутствии электроэнергии.
В классическом варианте для бутерброда все привыкли использовать сливочное масло. Но мы экспериментировали и придали блюду уникальности благодаря арахисовой пасте. К тому же паста, в отличие от масла, может непродолжительное время храниться без холодильника. Украшайте бутерброды зеленью свежего укропа, который придаст аппетитный цвет и хорошо знакомый вкус.
Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Россияне за это заплатят": Тарабарова прошлась по улицам, показав разрушенные здания и сожженные многоэтажки
Настя Каменских показала редкие кадры с детства и своих родителей: "Я всегда четко знала..."
"Есть конкретный план": выключать свет украинцам будут по-другому
"Невозможно разговаривать": звезда российских сериалов отрекся от родни в Украине и пожаловался
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.