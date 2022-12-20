Фіналістка Нацвідбору KRUTЬ звернулася до Суспільного щодо музичного супроводу виступу TVORCHI у фіналі конкурсу, а також щодо видання треку «Heart Of Steel» дистрибуційним лейблом «Believe».
По-перше, за словами KRUTЬ, у прямому ефірі у приспіві TVORCHI звучав дабл основного вокалу, що є порушенням Правил Нацвідбору. На це музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування запису виступу гурту чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом, але така невідповідність запису вимогам не є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями TVORCHI.
В оргкомітеті додали, що низку дрібних порушень під час Нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, але жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось із учасників.
По-друге, за словами KRUTЬ, компанія «Believe» продовжує працювати на території країни-агресора. Як пояснили представники Суспільного, «Believe» — це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії, і співпраця з нею не є порушенням правил Нацвідбору. 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через «Believe», ще троє працювали з ним донедавна.
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Тому організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у Нацвідборі.
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