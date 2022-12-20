Нацвідбір на Євробачення-2023 не минув без скандалів, KRUTЬ висунула одразу дві скарги на адресу TVORCHI.

Фіналістка Нацвідбору KRUTЬ звернулася до Суспільного щодо музичного супроводу виступу TVORCHI у фіналі конкурсу, а також щодо видання треку «Heart Of Steel» дистрибуційним лейблом «Believe».

По-перше, за словами KRUTЬ, у прямому ефірі у приспіві TVORCHI звучав дабл основного вокалу, що є порушенням Правил Нацвідбору. На це музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування запису виступу гурту чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом, але така невідповідність запису вимогам не є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями TVORCHI.

В оргкомітеті додали, що низку дрібних порушень під час Нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, але жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось із учасників.

По-друге, за словами KRUTЬ, компанія «Believe» продовжує працювати на території країни-агресора. Як пояснили представники Суспільного, «Believe» — це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії, і співпраця з нею не є порушенням правил Нацвідбору. 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через «Believe», ще троє працювали з ним донедавна.

Тому організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у Нацвідборі.

Нагадаємо, Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023.

Як повідомляла Politeka, Джамала після перемоги TVORCHI висловилася про Нацвідбір.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко показала, що її сильно вразило у США.