Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский певец, который женат на актрисе Снежане, которая родила ему двоих детей. Также у пары есть третий сын Артур, который у жены Сергея появился еще до отношений с ним, но носит фамилию Бабкину. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась фотографией с детьми.

"Готовы к Новому? У нас сегодня так! 🧔🏻‍♂️👩🏻👦🏻👧🏻👶🏻🤪🚙🏔️🎿🎉🎁🎄🎅🏻", - написала Бабкина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как издевательство звучит. А у нас воздушная тревога уже 2,5 часа и попадание по городу. С новым годом!";

"вы вернулись в Харьков?";

"А при чем здесь дед мороз или кто он у вас до нового года? Деда мороза на новый год придумала советская власть Во всем мире – Святой Николай и на Рождество".

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