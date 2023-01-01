Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский певец, который женат на актрисе Снежане, которая родила ему двоих детей. Также у пары есть третий сын Артур, который у жены Сергея появился еще до отношений с ним, но носит фамилию Бабкину. Не забывает Снежана и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась фотографией с детьми.
"Готовы к Новому? У нас сегодня так! 🧔🏻♂️👩🏻👦🏻👧🏻👶🏻🤪🚙🏔️🎿🎉🎁🎄🎅🏻", - написала Бабкина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как издевательство звучит. А у нас воздушная тревога уже 2,5 часа и попадание по городу. С новым годом!";
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"А при чем здесь дед мороз или кто он у вас до нового года? Деда мороза на новый год придумала советская власть Во всем мире – Святой Николай и на Рождество".
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