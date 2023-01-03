Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделился забавным новогодним фото, однако, некоторые поклонники его раскритиковали.
Как видно, на новой фотографии Слава запечатлен в тусклой комнате, он держит в руках бенгальский огонек и небольшой лоток с салатом оливье. Перед камерой шоумен появился в стильном худи с изображением воинственного енота.
В подписи к публикации Демин весело поздравил украинцев с новогодними праздниками: "Следующий год будет точно лучше! И это не будет чудо, это будет благодаря нашим ВСУ! И я верю, что свет обязательно победит тьму! Ибо свет внутри нас!".
Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Славы, правда, некоторые раскритиковали его за салат оливье:
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"Оливье для меня теперь не праздничный салат, и не новогодний".
"Аналогично".
"Счастливого и победного 2023 года".
"С новым годом! Папа мой сказал: "пора уже искоренят оливье на новый год".
"Вы шо? Новый год без оливье не Новый год".
"Без оливье лучший праздник, который у меня был. Еще бы без русни".
"С Новым годом!".
"Счастье вам в Новом году".
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