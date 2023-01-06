Известная певица Даша Астафьева высказалась в сети о вандализме на могиле ее дедушки.

В этот раз знаменитая артистка пожаловалась на происшествие, которое выбило ее из привычного ритма жизни. После праздников Дашу разочаровало происшествие, связанное с памятью ее родных.

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

«Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников, на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари…» - поделилась Даша.

В сети сразу же отреагировали на пост звезды в Твиттер:

«Как так можно было? А как вы узнали?; Это в Покрове? Если так, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то навоз несколько месяцев назад осквернил могилы героев.

Это простая обратка. Космос отдает все вспять; вот мы приехали на рождество и еще издали все поняли – ее нет. или работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе

У нас в деревне люди вырвали на могиле очень красивые калы и приперлись с ними на выпускной. Как вам такой уровень?».

Ранее Астафьева похвалилась новым домиком, который теперь подарил ее птичкам возможность быть всем вместе, а не разделенными по разных клетках.

«Новый уровень удовольствия – клетка для амадинов и их пташек почти в мой рост. Разделенные родственники объединились, ибо нефиг было не платить за коммуналку» - отшутилась Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.