В этот раз знаменитая артистка пожаловалась на происшествие, которое выбило ее из привычного ритма жизни. После праздников Дашу разочаровало происшествие, связанное с памятью ее родных.
«Друзья, расскажу вам о новом уровне дна. В канун новогодних праздников, на могиле моего дедушки спилили елку, которая росла там более двенадцати лет! Как мне жаль, что среди нас есть такие твари…» - поделилась Даша.
В сети сразу же отреагировали на пост звезды в Твиттер:
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«Как так можно было? А как вы узнали?; Это в Покрове? Если так, то мы там ночью патрулируем, на кладбище какой-то навоз несколько месяцев назад осквернил могилы героев.
Это простая обратка. Космос отдает все вспять; вот мы приехали на рождество и еще издали все поняли – ее нет. или работники кладбища уничтожили, или кто-то украл и продал, или все вместе
У нас в деревне люди вырвали на могиле очень красивые калы и приперлись с ними на выпускной. Как вам такой уровень?».
Ранее Астафьева похвалилась новым домиком, который теперь подарил ее птичкам возможность быть всем вместе, а не разделенными по разных клетках.
«Новый уровень удовольствия – клетка для амадинов и их пташек почти в мой рост. Разделенные родственники объединились, ибо нефиг было не платить за коммуналку» - отшутилась Даша.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.