Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил милое праздничное фото и обратился к украинцам.

Свой пост Эктор посвятил спору, который возник в украинском обществе касательно даты празднования Рождества. Часть людей уже начали отмечать праздник 24-25 декабря, тогда как другие все же придерживаются традиции праздновать 6-7 января. Так, по словам Эктора, Украина уже начала путь к переменам, при этом он не осуждает людей, которые не готовы так резко менять традицию.

"Поздравляю с Рождеством тех, кто празднует его именно сегодня. Мирного вам неба и радостных праздников! Гуляя по Киеву, мы можем любоваться прекрасной, нарядной и яркой елкой, которую поставили наши предприниматели. Опережая вопрос, скажу, что елка – это ко времени, это символ нашей стойкости, несгибаемости и веры в победу. Именно нарядная и мерцающая елка ломает все планы сами знаете кого по похищению у нас зимних праздников. Празднуйте, радуйтесь и танцуйте, если у вас есть силы. Жизнь одна, и она продолжается. P.S. Светится елка за счет предпринимателей, которые поставили генераторы, а потому перегрузки на сеть и нерационального использования ресурсов здесь нет. С праздником вас!", - написал Хименес-Браво.

Напомним, "Вы прекрасны": Ребрик показала, как привела старшую дочь на каток, фото.

Как сообщала Politeka, "Затишье в жизни": Кухар из "Танців з зірками" рассказала, как во время отпуска исполнила свое желание.

Также Politeka писала, что "Нежный образ": Мисс Украина-Вселенная Неплях в "платье невесты" устроила фотосессию за границей.