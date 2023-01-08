Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущая решила поздравить украинцев с Рождеством и, используя риторику московских попов, объяснила, почему празднует 7 января.

"Я и все мои родные придерживаемся традиций наших предков и мысли, что православные должны праздновать Рождество именно 7 января. Ведь облако ежегодно восходит на гору Фавор в день Преображения — 19 августа, а не 6-го. Вода в реке Иордане течет в обратном направлении на праздник Крещения Господня 19 января, а не 6. Всемирные центры православной веры Иерусалим и гора Афон празднуют Рождество также 7 января, а не 25 декабря. Я не осуждаю никого, кто изменил свое мнение. Каждый из нас самостоятельно выбирает кому и во что верить. 😌", - написала Иванна Онуфрийчук.

Многие украинцы в комментариях раскритиковали слова ведущей:

"То есть Вы помогаете детям, пострадавшим от ракет, которые святят в церкви, куда Вы ходите? И деньги несете в ту же церковь на те же ракеты? Какой ужас! Жаль, что на первый взгляд интеллигентные люди думают не своей головой, а головой московского батюшки";

«Представители этой церкви уничтожают мой народ, мою страну, мою нацию! Эта нечисть не имеет права быть в Украине! Песни на русском пьют о боге в православной церкви, облака гонять над Афоном и в то же время благословлять насмерть украинцев.....Останавтесь!";

"Вам стоит еще раз внимательнее перечитать факты и понять почему весь цивилизованный мир празднует Рождество 25.12 и как так получилось, что в Украине его стали праздновать 07.01. И только те церкви, на которые давно влияла Москва, признают 7 января официальным Рождеством. Это касается верующих Русской, Иерусалимской, Сербской и Грузинской церквей, афонских монастырей, а также православных Украины и Беларуси, к счастью, в этом году более 60% украинцев согласны с переносом даты празднования Рождества».



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