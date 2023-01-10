Коля Серга говорит, что "растворился" в "Культурном десанте" и жертвует личной жизнью ради него, поэтому понимает, почему не все звезды в состоянии продолжать сотрудничество с подразделением.

Известный певец и телеведущий травел-шоу "Орел и Решка" Коля Серга, который сейчас защищает Украину от оккупантов в рядах ВСУ, ответил, чем будет заниматься после окончания полномасштабной войны: политической и общественной деятельностью или все-таки музыкой. Об этом он рассказал в интервью "Зірковому".

После вторжения россии музыкант переосмыслил некоторые вещи и решил, что он хочет и дальше служить в Вооруженных силах. Тем не менее, бросать сцену Коля Серга не собирается. Творческое объединение, которое он создал после полномасштабного вторжения, "Культурный десант" продолжит свою работу.

"После войны я остаюсь в Вооруженных Силах и буду работать с ветеранами. И музыкой буду заниматься в том числе. "Культурный десант" останется. Я же в нем занимаюсь музыкой. Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные силы Украины", – заявил Коля Серга.

Сменилось за это время и материальное положение артиста. Как рассказал Сергей, сейчас он зарабатывает меньше, чем до войны, но количество потребностей также уменьшилось.

Коля Серга говорит, что "растворился" в "Культурном десанте" и жертвует личной жизнью ради него, поэтому понимает, почему не все звезды в состоянии продолжать сотрудничество с подразделением.

"Это очень нелегкая работа, и для того, чтобы ее выполнять, нужно понимать зачем и понимать жертву, которую ты приносишь. И если твое "зачем" в этом контексте меньше, чем жертва, которую ты приносишь, то ты ездить не будешь. Потому что игра не стоит свеч. Поэтому кто-то приживается, кто-то нет", – прокомментировал артист.

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