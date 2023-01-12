Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая побеждала на шоу "Маска". Звезда после полномасштабного вторжения занялась активной поддержкой Украины. При этом звезда после возвращения Оли Поляковой в страну решила опубликовать иронизирующий пост.

"Вижу, как поехали с концертами до бойцов звезды, которые были полгода за границей. Как говорят - лучше поздно, чем никогда)) Спасибо, что дали нам немножко отдохнуть. С - сарказм", - написала Огневич.

В последнем же выпуске "Взрослых девочек" Маша Ефросинина и Оля Полякова жестко прошлись по одной певице, которая их травила, намекая на Злату Огневич.

При этом Ефросинина вспомнила, как эта самая певица постоянно просит разместить релизы на свою песни, и даже просила поддержки в голосовании на Нацотбор на Евровидение, когда выбирали судей конкурса.

Видимо, Огневич увидела новый выпуск от Поляковой и Ефросининой, поэтому сделала новое сторис.

"Вас никто не может обидеть без вашего на это согласия, ведь причина обиды - это в первую очередь мысли. А они только в вашей голове", - написала Злата.

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