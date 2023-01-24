Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала, как занимается в спортзале, и рассказала, кто покупает ей цветы.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская певица, которая стала судьей "Мастер Шеф". У звезды есть дочь Вера, которую она с удовольствием довольно часто показывает фанатам. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге. На сторис Ольга позировала с гирей, которую поднимала двумя руками.

"Заело, неделю уже напеваю. Я могу сама себе купить цветы... И не только", - написала Ольга в сторис.

А до этого звезда рассказала о 2022 годе, поделившись с украинцами.

"2022 не виноват, думаю он сам в шоке от этого пипеца, и я уверена, что он был за нас! Мы знаем виновника и разберемся с ним.

Очень досадно и больно, что такого количества потерь и несчастий нам стоило осознание того, как мы сильны, настоящие, крутые, как умеем любить, верить и доверять, сочувствовать, поддерживать, отдавать, спасать…", - написала Оля.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" похвасталась украинской гордостью в особенный день

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" наглядно показала, как обзавелась целлюлитом

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась за помощью к украинцам после трагедии



