Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская певица, которая стала судьей "Мастер Шеф". У звезды есть дочь Вера, которую она с удовольствием довольно часто показывает фанатам. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда показала, как тренируется в спортзале, поделившись кадрами в своем блоге. На сторис Ольга позировала с гирей, которую поднимала двумя руками.
"Заело, неделю уже напеваю. Я могу сама себе купить цветы... И не только", - написала Ольга в сторис.
А до этого звезда рассказала о 2022 годе, поделившись с украинцами.
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"2022 не виноват, думаю он сам в шоке от этого пипеца, и я уверена, что он был за нас! Мы знаем виновника и разберемся с ним.
Очень досадно и больно, что такого количества потерь и несчастий нам стоило осознание того, как мы сильны, настоящие, крутые, как умеем любить, верить и доверять, сочувствовать, поддерживать, отдавать, спасать…", - написала Оля.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" похвасталась украинской гордостью в особенный день
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" наглядно показала, как обзавелась целлюлитом
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась за помощью к украинцам после трагедии