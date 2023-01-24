Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) в браке с продюсером и экс-женой певца Александра Пономарева Еленой Мозговой воспитывает 7-летнюю дочь Соломию.
В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил трогательный пост, посвященный любимой жене. На архивном фото Аксельрод сидит с гитарой на фоне украинского флага, а Елена Мозговая нежно обнимает его за плечи.
"Любовь никогда не требует, она всегда дает 🤲❤", - написал певец под фотографией.
Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой: "Я вашей парой вдохновляюсь❤️ Пусть Бог бережет всю Вашу семью🙏"; "Круто".
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Отец Елены, легендарный украинский композитор Николай Мозговой, в свое время не хотел принимать Дэвида Аксельрода как зятя.
"Да, нам было непросто. Я не хочу углубляться в подробности, потому что не считаю это нужным. Я уважаю память Николая Петровича и чувства своей любимой. Семья для меня – самая большая движущая сила, ради которой я способен перевернуть окружающий мир. Я не размышляю о каждом своем поступке с точки зрения, гордился ли бы мной Николай Петрович. Я делаю все для того, чтобы мои самые дорогие девушки были счастливыми и улыбающимися. Думаю, в этом наши с ним ценности совпали бы", – признавался ранее Дэвид.
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