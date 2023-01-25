Маша Ефросинина показала важное для себя достижение, о котором могла только мечтать.

Знаменитая ведущая Маша Ефросинина продолжает показывать в Инстаграм различные моменты из своей жизни, а также впечатляет фанатов. Не забывает она рассказывать о своей деятельности за границей.

В этот раз Мария рассказала об одном из многочисленных выступлений Европой с рассказами о реалиях в Украине, это подарило ей знакомство с Наталией Москаленко.

«То есть знакомлюсь я, конечно, с сотнями людей, но далеко не все встречи приводят к таким результатам: Наталья сразу заявила, что очень хочет привезти хотя бы одну смену из нашего реабилитационного лагеря #НезломнаМама в Испанию. Звучало, как чудо!» - пишет ведущая.

В настоящее время программа реабилитации «Несокрушимая Мама» рассчитана на две категории женщин с посттравматическим синдромом, спровоцированным войной: первая – потери, пытки, блокада, оккупация; и вторая – гражданские женщины, освобожденные из плена.

В сети эмоционально отреагировали на обращение Ефросининой:

Сколько разбитых судеб 💔; Мы счастливы принимать их в Испании! Каждая из них важна для нас!!!!; Невероятно теплый прием;

Сил всем и здоровье для восстановления и веры в себя и будущее! ❤️; У меня аж слезы на глазах❤️; Какая важная работа! 🙏 Маша, спасибо вам и всем причастным 💛».

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