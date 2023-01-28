На своей странице в Instagram предприниматель поделился инсайтами, полученными на ретрите Випассана. Алекс Топольский жил в комнате, где не было ничего кроме кровати. Все 10 дней нельзя было ни с кем разговаривать, нельзя было писать, читать, пользоваться телефонами.

"Не важно, насколько у вас сложная психологическая, физическая или эмоциональная ситуация, просто всегда нужно помнить, что она изменится. Это состояние, этот момент, эта боль – все равно пройдут. Это помогает понять сканирование тела в течение часа, концентрация на ощущениях в теле и полное абстрагирование от боли. Это закаляет и тренирует разум", - пишет "Холостяк".

Он добавил, что в такие моменты, когда комфорт ограничен, а общение отсутствует, даже мельчайшие вещи, такие как прогулка или мытье посуды несут в себе много ценного, но в нашей повседневной жизни наспех мы этого просто не замечаем. Поэтому второй инсайт Топольского – благодарность за все, что есть в его жизни.

Также Алекс подчеркнул, что наш мозг потребляет каждый день огромное количество информационного мусора, из-за чего иногда трудно понять, чего ты действительно хочешь от жизни, где правда, кто ты на самом деле. Поэтому за эти 10 дней один на один с собой Топольский признается, что очень успокоился, получил огромное умиротворение и чувствовал себя невероятно счастливым.

Но Топольский отметил и мунус такой практики: "Также было много инсайтов по работе и творчеству, которые очень хотел записать, но, к сожалению, не было возможности - записи запрещены".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, Слава Демин неожиданно рассказал о своей связи с мамой "Холостяка" Топольского.

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