Известная блогерша Даша Ульянова рассказала, как после всех попыток похудеть продолжает набирать лишнее.

Даша Ульянова после победы в проекте «Холостяк» стала довольно популярной, даже несмотря на то, что с главным героем шоу не осталась. Более того, Даше удалось запомниться многими высказываниями на проекте.

Занимаясь гимнастикой много лет и являясь мастером спорта, девушка привыкла держать себя в форме. Однажды Даша даже призналась – один раз она запустила себя и долгое время худела, стараясь преобразиться.

Сейчас она активно держит форму и старается контролировать свой вес. Еще недавно девушка заявляла, что намерена снова поработать над собой, чтобы сбросить лишнее.

И, к сожалению, цифры на весах ее огорчили – вместо похудения, Ульянова снова «поднабрала». И хотя это совершенно незаметно по ее подтянутой фигуре, Даша все же пожаловалась:

«Пришли с мамой в «Пункт незламності» под названием Оушен плаза. Чтоб окончательно добить мою фигуру».

. По словам Даши, она правда устала и хочет побыть одна.

«Из понятных причин, мне совсем не хочется вести Инстаграм сейчас. Я хочу нормально отдохнуть и надеюсь, что имею на это право. Все устали и я не исключение. Поэтому, я никуда не пропала, просто отдых. Спасибо за понимание» - призналась Даша.

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