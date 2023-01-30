Известная певица Анна Тринчер выложила свадебные фото с мамой и бабушкой и поздравила одну из них с днем рождения.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков со своей свадьбы, на которых показала маму и бабушку.

Как оказалось, этими снимками Аня решила поздравить с днем рождения свою моложавую маму. На снимках невеста позирует в свадебном платье, а ее мама в не менее красивом белом платье с пышными рукавами и открытым декольте. Бабушка в этой семье тоже модница – она пришла на свадьбу внучки в классическом наборе – черный низ, белый верх, однако дополнила образ ярким розовым пиджаком.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Моя любимая, с днем рождения. Люблю тебя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото на странице певицы:

"Поздравляю маму".

"Так хороша она у тебя! Поздравляю".

"А ваша мама то вообще модель".

"Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, мира и всего наилучшего".

"Привет, пусть будет счастлива".

"Мама такая красивая".

"Точно мама, а не сестра? Очень красивая".

"Теперь понятно, откуда красота".

"Вы очень похожи, завидую, что мама как подруга!".

"Красавицы, поздравляю мамочку".

"Боже, какие фото".

"Можно узнать секрет молодости вашей бабушки и мамы?".

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