Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков со своей свадьбы, на которых показала маму и бабушку.
Как оказалось, этими снимками Аня решила поздравить с днем рождения свою моложавую маму. На снимках невеста позирует в свадебном платье, а ее мама в не менее красивом белом платье с пышными рукавами и открытым декольте. Бабушка в этой семье тоже модница – она пришла на свадьбу внучки в классическом наборе – черный низ, белый верх, однако дополнила образ ярким розовым пиджаком.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Моя любимая, с днем рождения. Люблю тебя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото на странице певицы:
"Поздравляю маму".
"Так хороша она у тебя! Поздравляю".
"А ваша мама то вообще модель".
"Поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, мира и всего наилучшего".
"Привет, пусть будет счастлива".
"Мама такая красивая".
"Точно мама, а не сестра? Очень красивая".
"Теперь понятно, откуда красота".
"Вы очень похожи, завидую, что мама как подруга!".
"Красавицы, поздравляю мамочку".
"Боже, какие фото".
"Можно узнать секрет молодости вашей бабушки и мамы?".
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