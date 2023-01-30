Евгений Клопотенко отметил, что мусс очень плотный, достигается это как раз благодаря шоколадной составляющей, другими словами он хорошо ведет себя и в теплом помещении (не начинает мгновенно таять).

Шоколадный мусс – это отличный десерт, который подходит как взрослым, так и детям. Нежный вкус шоколада в сочетании со сливками, ягодами, мятой или любыми другими компонентами способен сделать будние дни еще лучше.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал на своем сайте, как приготовить это блюдо.

Мусс очень плотный, достигается это как раз благодаря шоколадной составляющей, другими словами он хорошо ведет себя и в теплом помещении (не начинает мгновенно таять). Текстура пористая, воздушная, кроме шоколада додаются некоторые вкусовые составляющие, чтобы усложнить и расширить вкус. Когда попробуете первую ложечку, остановить вас уже ничто не сможет.

Ингредиенты:

1 шт. Яйцо

100 г. Шоколад

100 г. Сливочное масло

100 г. Сливки 33%.

Соль щепотка.

Перец Чили по вкусу.

Приготовление:

Растапливаем шоколад на водяной бане. Как только шоколад начинает таять, добавляем к нему сливочное масло. Когда шоколад и масло растопятся – забираем из бани, перемешиваем и даем остыть. Вливаем сливки, в получившуюся массу перемешиваем до однородности. Отделяем желток от белка, в белок добавляем щепотку соли и активно взбиваем венчиком. Белок аккуратно вводим в шоколадную массу. После этого переливаем мусс в форму, в которой он будет застывать. Сверху немного посыпаем солью и по желанию перцем чили. Форму ставим в холодильник на 20-30 минут до полного застывания.

Шоколадный мусс — определенно то, чем стоит полакомиться в это время года… И в любое время года! Простота и чистота насыщенного, концентрированного шоколадного вкуса, тающая, невесомая текстура, расползающаяся по языку, будто рассеивающийся утром туман.

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