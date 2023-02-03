Шеф-повар решил в этот раз немного повеселить поклонников небольшим видео без всяких рецептов. Таким образом Эктор решил разрядить обстановку в сети, в социальной сети Инстаграм мужчина опубликовал жизненный для многих ролик.

«Это я ночью смотрю Тик-Ток, зная, что у меня стоит будильник на 6:00. Кто узнал себя?» - спросил Эктор у украинцев.

В сети поделились своим мнением:

«Буквально я этой ночью 😂; Еще делюсь видео с сестрой так веселее; 100%…а потом очень тяжело вставать; Это я сегодня ночью 😂;

Да, и это не хорошо😮; А утром глаза не открываются, это глупо, приду лягу спать раньше... и так целую неделю; Это , как мой муж 😂 Почти каждую ночь».

Шеф-повар колумбийского происхождения живет и работает в Украине уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству и стал настоящим патриотом. Он каждый раз эмоционально реагирует на преступления россиян и трагедии, которые они приносят на нашу землю.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.