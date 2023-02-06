Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, который до этого ей сделал неожиданное предложение. После этого пара уже успела несколько раз поругаться. Тринчер сначала не хотела менять фамилию, а муж настаивал. Даже тёща встала на стороно Александра, но Анна уперлась. А после этого был еще один скандал, когда откровенные фотографии оказались в сети. Тринчер считала, что это ее работа, а Волошин был против подобного. В итоге пара договорилась, что Анна не будет сниматься в слишком откровенных фотосессиях.
Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна показала, как раздражает своего супруга.
"Видео, которое понимаешь без слов", - написала Тринчер.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Массовая драка из-за места в самолете попала на видео: "сцепились 15 женщин"
Тарас Цымбалюк жестко ответил украинцам на критику и вступился за Влада Яму: "Этих ограниченных людей..."
Мужчина похитил подростка и отвез в лес, потому что тот "бросал снежки в авто": детали инцидента на Полтавщине
Жертв стало больше: подробности обстрела центра Харькова
"классс… гениально… как жизненно и правдиво";
"Какие вы замечательные, любой вашей паре, не обращайте внимание на негатив и разный хейт, вы супер! Так держать";
"Это когда он спросил тебя: что будешь, а говоришь мне только кофе в этом каждая женщина".
Напомним, Тринчер показала, как выбирала обувь на собственную свадьбу
А еще Politeka сообщала, что Тринчер показала молоденькую маму-красотку на свадьбе, фото
Также Politeka писала, что Тринчер разомлела в объятиях новоиспеченного мужа, фото