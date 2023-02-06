Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, который до этого ей сделал неожиданное предложение. После этого пара уже успела несколько раз поругаться. Тринчер сначала не хотела менять фамилию, а муж настаивал. Даже тёща встала на стороно Александра, но Анна уперлась. А после этого был еще один скандал, когда откровенные фотографии оказались в сети. Тринчер считала, что это ее работа, а Волошин был против подобного. В итоге пара договорилась, что Анна не будет сниматься в слишком откровенных фотосессиях.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна показала, как раздражает своего супруга.

"Видео, которое понимаешь без слов", - написала Тринчер.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"классс… гениально… как жизненно и правдиво";

"Какие вы замечательные, любой вашей паре, не обращайте внимание на негатив и разный хейт, вы супер! Так держать";

"Это когда он спросил тебя: что будешь, а говоришь мне только кофе в этом каждая женщина".

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