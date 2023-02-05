Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. А недавно звезда рассказала, что ей пришлось перенести тяжелую операцию. После нее Алина призналась, что дома не смогла восстановиться, поэтому ей пришлось поехать в госпиталь на реабилитацию.

Не забывает Гросу и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Алина обратилась к фанатам, выйдя в эфир из клиники, где лечится.

"Друзья, всем привет. Знали бы вы, как мне надоело болеть и лечиться, крыша едет, просто не могу... Вот. Но иногда получается выбежать к пляжу, в море я еще ни разу не плавала, только иногда мочу ноги и слежу за крабиками, когда отпускают или когда хочу очень пройтись. А так обычно я лекарства, очень правильное питание, потом разные медпроцедуры, была в кабинете УЗИ. Обычно и тоже самое. А еще тут есть койоты и ночью они очень дико вроде плачут, очень воют. Я в первые дни не понимала, а узнала, что это койоты", - начала Алина.

"А еще сегодня очень дикая ситуация произошла, мне одна девушка написала в директ: "Не переживайте, ваша бабушка в безопасности, мы ее везем сейчас у кардиодиспансер и присылает мне фотографию моей бабушки из скорой помощи", - добавила Гросу.

Напомним, Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице

А еще Politeka сообщала, что Алина Гросу после сложной операции пришлось полететь на лечение

Также Politeka писала, что Алина Гросу после сложной операции пришлось полететь на лечение



