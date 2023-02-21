Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить самостоятельно сгущенку в домашних условиях.

Приготовить сгущенку самостоятельно не так уж и сложно. И таким домашним кремом можно смазать любые коржи или сделать вафельный торт. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом домашнего сгущенного молока.

Евгений Клопотенко отметил, что сгущенное молоко, хоть и не очень полезный продукт, но очень многие его любят. И приготовить его дома - это элементарно и быстро. Поэтому если вам захотелось немного сладкого, скорее бегите за большой ложкой. На все про все у нас 25 минут!

Ингридиенты для блюда:

300 мл Молоко

300 г Сахар

30 г Сливочное масло

10 г Сахар ванильный

Рецепт домашней сгущенки:

1.В небольшом сотейнике смешайте сахар, молоко, ванильный сахар и сливочное масло. Поставьте сотейник на средний огонь и периодически помешивайте, чтобы не пригорело.

2.Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут, после чего дайте остыть смеси до комнатной температуры.

3.Если хотите получить более густую консистенцию, поставьте молоко в холодильник на ночь. Храните сгущенное молоко в холодильнике. Можете есть и вспоминаем настоящий вкус детства.

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