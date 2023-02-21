Приготовить сгущенку самостоятельно не так уж и сложно. И таким домашним кремом можно смазать любые коржи или сделать вафельный торт. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом домашнего сгущенного молока.
Евгений Клопотенко отметил, что сгущенное молоко, хоть и не очень полезный продукт, но очень многие его любят. И приготовить его дома - это элементарно и быстро. Поэтому если вам захотелось немного сладкого, скорее бегите за большой ложкой. На все про все у нас 25 минут!
Ингридиенты для блюда:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Ей было всего 31: новые подробности трагедии в центре Киева
Нельзя победить в войне на большой территории против большого государства, если ты просто бьешь ракетами по инфраструктуре, - Дмитрий Спивак
Насте Каменских на фоне скандала досталось из-за Потапа: "Скажи своему мужу…"
"Это конец карьере!": скандал вокруг Потапа не утихает, что стало причиной
Рецепт домашней сгущенки:
1.В небольшом сотейнике смешайте сахар, молоко, ванильный сахар и сливочное масло. Поставьте сотейник на средний огонь и периодически помешивайте, чтобы не пригорело.
2.Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут, после чего дайте остыть смеси до комнатной температуры.
3.Если хотите получить более густую консистенцию, поставьте молоко в холодильник на ночь. Храните сгущенное молоко в холодильнике. Можете есть и вспоминаем настоящий вкус детства.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.