Если вы любите куриные котлеты, приготовьте их по-новому – с сырной начинкой и зеленым луком. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в Инстаграм рецептом сочных и полезных котлет, которые могут есть спортсмены.

Котлеты – вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо. Самое главное – это сделать удачный фарш для того, чтобы котлеты были сочные и мягкими. Кроме того, блюдо можно приготовить с начинкой. Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.

Ингредиенты:
– куриный фарш;
– соль и по желанию специи;
– 100 граммов моцареллы;
– листья зеленого лука;
– подсолнечное масло для жарки.

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Способ приготовления куриных котлет с начинкой по рецепту судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво:

  • Смешиваем куриный фарш со специями и солью.
  • Моцареллу натираем на терке, смешиваем со специями и нарезанным зеленым луком.
  • Разделяем фарш на порции.
  • Выкладываем сырную начинку в центр фарша, заворачиваем.
  • Обжариваем во фритюре до готовности.
  • Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.
  • Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.