Эктор Хименес Браво отметил, что такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть.

Если вы любите куриные котлеты, приготовьте их по-новому – с сырной начинкой и зеленым луком. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в Инстаграм рецептом сочных и полезных котлет, которые могут есть спортсмены.

Котлеты – вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо. Самое главное – это сделать удачный фарш для того, чтобы котлеты были сочные и мягкими. Кроме того, блюдо можно приготовить с начинкой. Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.

Ингредиенты:

– куриный фарш;

– соль и по желанию специи;

– 100 граммов моцареллы;

– листья зеленого лука;

– подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления куриных котлет с начинкой по рецепту судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво:

Смешиваем куриный фарш со специями и солью.

Моцареллу натираем на терке, смешиваем со специями и нарезанным зеленым луком.

Разделяем фарш на порции.

Выкладываем сырную начинку в центр фарша, заворачиваем.

Обжариваем во фритюре до готовности.

Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.

Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.

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