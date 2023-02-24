Если вы любите куриные котлеты, приготовьте их по-новому – с сырной начинкой и зеленым луком. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился в Инстаграм рецептом сочных и полезных котлет, которые могут есть спортсмены.
Котлеты – вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо. Самое главное – это сделать удачный фарш для того, чтобы котлеты были сочные и мягкими. Кроме того, блюдо можно приготовить с начинкой. Такие котлеты извне и по технологии очень похожи на котлету по-киевски, но разница все-таки есть – они из фарша, а не из цельного куска мяса.
Ингредиенты:
– куриный фарш;
– соль и по желанию специи;
– 100 граммов моцареллы;
– листья зеленого лука;
– подсолнечное масло для жарки.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Досадно слушать такие слова": в Украине предложили заменить текст гимна
"Забирают больных и неподготовленных": украинцы просят пересмотреть работу ТЦК
Мобилизация в Украине: новый запрет собираются ввести после скандалов
Ситуация вокруг Молдовы быстро накаляется: что задумал Путин и могут ли ВСУ вмешаться
Способ приготовления куриных котлет с начинкой по рецепту судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво:
- Смешиваем куриный фарш со специями и солью.
- Моцареллу натираем на терке, смешиваем со специями и нарезанным зеленым луком.
- Разделяем фарш на порции.
- Выкладываем сырную начинку в центр фарша, заворачиваем.
- Обжариваем во фритюре до готовности.
- Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Разминаем вместе с маслом, молоком и специями.
- Подаем куриные котлеты с картофельным пюре.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.