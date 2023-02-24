На своей странице в Instagram ведущий поделился личными кадрами, сделанными в самом начале полномасштабного вторжения рф, за 24-25 февраля.

"24 февраля 2022 года. 5:20. Звонок от моего помощника Никиты Поваляева: "Вставай! Киев бомбят!". Я эти слова никогда не забуду... Ступор от непонимания что делать, звонок бывшей. И здесь прикол 😀 Я позвонил Ксю с фразой "Киев бомбят. Вставай. Надо собирать вещи, буди малого". Она сказала "ага" и легла дальше спать😂 И только после моего второго звонка поняла, что это не сон", - вспоминает Слава Демин.

Затем две недели он в компании еще 10 человек теснился в двухкомнатной квартире в Киеве.

"А дальше в течение двух недель жизнь троих детей и 8 взрослых в 2-комнатной квартире на первом этаже в доме с широкими стенами, помощь семьям с детьми и дедушкам/бабушкам с продуктами, прилет трех ракет рядом в телебашню, понимание что это надолго, принято решение вывезти детей во Львов, дорога в 19 часов и многие другие события, но они так и не смогли сломать нас и уже не смогут. Пока мы – украинцы, будем идти вперед, они останутся ковыряться в собственном говне! А скоро будут драться в этом же говне, споря, кому больше говна достанется", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.